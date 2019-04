Il gioco erotico in chat con la minore diventa un torbido ricatto: condannato

di Federica Serfilippi

ANCONA - Era nato tutto con una conoscenza online, avvenuta tramite Facebook. All’epoca, sul finire del 2015, lei era minorenne. Lui aveva passato da poco i 18 anni. Una chat aveva tirato l’altra, facendo scattare un gioco erotico intrapreso da entrambi e basato sullo scambio reciproco di file che li ritraevano in atteggiamenti intimi. L’amicizia a luci rosse sarebbe durata poco più di un mese, poi la ragazzina (oggi maggiorenne) aveva deciso di interrompere quel rapporto morboso che si era creato nei meandri della rete. Con la negazione di inviare ulteriori file osè all’amico social, sarebbe scattato il ricatto. Per la procura, il giovane avrebbe indotto la minore a girare scene hot e a mandargli i file sotto la minaccia di diffondere in rete quelle foto a luci rosse che lei aveva prodotto nelle settimane precedenti.