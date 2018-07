Si giocano oggi le finali di splash volley: piazza Pertini come una maxi piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Piazza Pertini come una maxi piscina, grazie al torneo di splash volley organizzato da ClubUp! Sport Network. La seconda edizione della manifestazione estiva terminerà oggi con le finali del torneo misto 4x4 (dalle 17,30 alle 22) che ha avuto come unico scopo il divertimento e lo spettacolo e ha richiamato tanti appassionati anche per la presenza di stand, musica e dj set nell’arco dell’intera manifestazione durata tre giorni. L’evento più fresco dell’estate, che ha trasformato piazza Pertini in un campo da pallavolo gonfiabile in acqua, con le stesse regole del volley indoor, è stato organizzato da ClubUp!, prima start-up tutta marchigiana che si pone l’obiettivo di creare un luogo di incontro per atleti, allenatori e società sportive, per agevolare l’allestimento di squadre secondo ogni esigenza e gestire in modo più professionale la ricerca e la selezione dei giocatori.