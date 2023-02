Morandi mattatatore a Sanremo, la telefonata ai fan e l'annuncio sul palco: «Sarò ad Ancona a marzo»

ANCONA - La sua spontaneità ha conquistato tutti sul palco e dietro le quinte del Festival di Sanremo. Una spontaneità travolgente, unita a simpatia, umiltà e generosità. Gianni Morandi è il vincitore assoluto della kermesse sanremese, capace di sdrammatizzare situazioni imbarazzanti come la sfuriata di Blanco, prendendo la scopa per spazzare via i fiori recisi dal cantante.

Gianni Morandi in concerto il 25 marzo ad Ancona

Ma anche artista di fama talmente riconosciuta da indurre Luisa Ranieri a chiedere ad Amadeus di farlo arrivare sul palco per poterlo salutare, così come ha fatto Ornella Vanoni. Un vero mattatore, insomma, con la spontaneità del vicino della porta accanto.

Gianni Morandi durante la finale di Sanremo ha raccontato sul palco che nei prossimi mesi sarà impegnao in un tour: «Tante le tappe - ha detto - tra cui Ancona». Infatti il 25 marzo prossimo l'artista sarà in concerto al Palaprometeo in un tour nei palasport dal titolo "Go Gianni Go".

Ma non basta: durante le serate Sanremesi Martina Sulpizi, incontrandolo all’Ariston, gli ha consegnato il giorno prima una lettera con un invito su cui c’era scritto Ancona. E lui ha preso subito il cellulare per chiamare Valerio Vico, uno degli eredi degli “impresari del rock” di Ancona, Sulpizi e Vico, che lanciarono Gianni negli anni d’oro.

«Ho visto il messaggio che mi avete mandato - continua il cantante -. Mi avete invitato a cena a mangiare il brodetto come ai bei tempi! È vero, vengo ad Ancona il 25 marzo per il mio concerto e mi farebbe proprio piacere stare insieme. Venite da me in camerino il pomeriggio, facciamo due chiacchiere, ma il brodetto un’altra volta… non ce la faccio a venire a cena dopo il concerto: si fa troppo tardi e voglio rientrare. Non abbiatene a male, ci tengo davvero».