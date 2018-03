Già denunciato per stalking Ora c'è un'altra ragazza che lo accusa: «Mi segue»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lo stalker recidivo è stato segnalato in Commissariato da un’altra giovane. Non solo l’ex compagna di classe che lo ha denunciato. Il 28enne senigalliese aveva già pedinato, spaventando con il suo atteggiamento, anche un’altra ragazza. Sono due quindi le giovani donne che si sono recate negli uffici di via Rosmini segnalando atti persecutori di cui erano diventate vittime.Il responsabile sempre lo stesso, un 28enne. L’ex compagna di classe lo ha denunciato mentre l’altra non se l’è sentita. Lui ha smesso di seguirla. Gli episodi non si sono ripetuti ed ha quindi soprasseduto. Ora però rischia davvero un processo se la sua coetanea, con cui è andato a scuola alle elementari, non ritirerà la querela. A farne richiesta è stato il suo legale Corrado Canafoglia. Secondo la linea difensiva il giovane sarebbe assolutamente innocuo ma solo parecchio impacciato.