​Geo Barents ad Ancona, vertice in Prefettura: scatterà subito l'allestimento delle strutture in porto

ANCONA- «Come Protezione civile riproponiamo lo stesso sistema di accoglienza adottato a gennaio, in occasione dell'arrivo dei primi migranti al porto di Ancona». Lo rende noto l'assessore della Regione Marche con delega alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, in seguito alla notizia dell'assegnazione del porto di Ancona alla nave umanitaria Geo Barents di Medici Senza Frontiere. L'imbarcazione ieri ha salvato al largo della costa della Libia, in acque internazionali, 48 migranti, di cui 9 minori, che erano su una barca di legno.

I dettagli

«La banchina sarà la stessa dell'altra volta - spiega l'assessore -, la numero 22. Abbiamo già dato disponibilità alla Prefettura di Ancona a fornire lo stesso apporto logistico e tecnico, lo stesso servizio, sulla scorta dell'esperienza precedente che ha dimostrato di funzionare. Già da oggi inizieremo ad installare le strutture». «Alle 12 è in programma un vertice in Prefettura ad Ancona», fa sapere l'assessore, al quale prenderà parte «il capo del Dipartimento di Protezione civile delle Marche, Stefano Stefoni».