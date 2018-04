Il garage era una serra di canapa indica: in manette un uomo di 49 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continua incessante l'azione di controllo sul territorio dei Carabinieri di Ancona. Ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, allo scopo di porre fine al sempre più dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un anconetano di 49 anni, incensurato, per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente del tipo canapa indica.A insospettire i militari è stato l’atteggiamento abitudinario dell’uomo che, più volte al giorno, dalla propria abitazione si dirigeva verso quella della madre, situata nel centro di Ancona. Ciò che ha insospettito i militari non è stato l’apparente e regolare comportamento di un uomo che si dirigeva a fare la classica visita di cortesia alla mamma, bensì l’aver notato che la reale meta dell’uomo era quella del vicino e pertinente garage (da dove non entravano ed uscivano auto come normalmente sarebbe dovuto essere in relazione alla sua naturale destinazione d’uso). E così i militari procedevano mediante l’ausilio di una unità cinofila della GdF a controllare il garage.Non appena avvicinatosi all’esterno, il fiuto del cane, ha subito confermato i sospetti nutriti e pertanto si è aspettato l’ennesimo “arrivo” dell’utilizzatore per farvi irruzione e sottoporlo a perquisizione. Alzata la saracinesca i militari operanti non tardavano a scoprire che l’immobile, seppure di modeste dimensioni, conteneva al suo interno una vera e propria mini serra di canapa indica dotata di efficiente illuminazione a raggi UV e impianto di aereazione.La serra veniva utilizzate dall’uomo per coltivare alcune piante di marijuana. Nello specifico ne venivano rinvenute due, tutte in perfetto stato vegetativo e dal fortissimo odore, alte circa un metro ciascuno. Nel corso delle operazioni di perquisizioni, venivano, rinvenute e sequestrate ulteriori 90 grammi di marijuana, già pronta per essere smerciata a terzi, nonché numerose bustine, verosimilmente destinate al confezionamento dello stupefacente. All’interno dell’armadietto del luogo di lavoro dell’uomo veniva, altresì, rinvenuto un ovulo, pari a circa 10 grammi, di hashish.Per questo l’anconetano è stato tratto in arresto e su ordine della competente Procura della Repubblica dorica, veniva tradotto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dinanzi al competente GIP.