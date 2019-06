Garage allagato Comune â€‹condannato a pagare 50mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Garage allagato a causa dell’inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque piovane: Comune condannato a risarcire una famiglia anconetana. Lo ha deciso una sentenza del giudice civile nell’ambito di una vicenda giudiziaria che prendeva in considerazione fatti avvenuti tra il 2013 e il 2015, in un’autorimessa di via Piave.Per la causa intentata dalla famiglia (composta da padre, madre e due figlie), l’Amministrazione dovrà sborsare quasi 49mila euro, salvo ricorso in appello per cercare di smontare il verdetto del tribunale. I danneggiati erano ricorsi per vie legali, attraverso l’avvocato Maurizio Barbieri, riferendo che in occasione di fenomeni meteorologici, sia di normale che di maggiore intensità, si erano verificati diversi episodi di allagamenti (almeno tre), tanto da rendere inutilizzabili e impraticabili i locali dell’autorimessa di loro proprietà, alla base di un immobile di via Piave.