In trasferta per rubare Giovani bloccati dalla polizia al centro commerciale

ANCONA - Il piano era chiaro: fare shopping a scrocco. Per questo si erano procurati delle pinze con cui schiantare le placche antitaccheggio e scappare con la refurtiva. Qualcosa è andato storto perché gli addetti del negozio si sono accorti del loro atteggiamento sospetto. Entravano e uscivano dai camerini con diversi capi d’abbigliamento che poi misteriosamente sparivano. Una volta, due volte. Alla terza, qualcuno è andato a verificare cosa stessero facendo. E loro, colti in flagrante, si sono dati a una fuga precipitosa, sotto gli occhi di decine di persone che stavano facendo acquisti, mentre i commessi li rincorrevano. Grande curiosità ha suscitato l’arrivo della polizia a sirene spiegate all’Auchan. E’ scattata una rocambolesca caccia alla baby gang che avrebbe dato risultati positivi. Cinque ragazzi, infatti, sarebbero stati rintracciati nelle vicinanze del centro commerciale dagli agenti delle Volanti e poi portati in questura per l’identificazione. Sarebbero tutti di origine nordafricana, residenti fuori provincia. Tra loro ci sarebbe anche un minorenne. Gli accertamenti sono andati avanti per tutta la giornata di ieri. Secondo quanto è stato possibile apprendere, due ragazzi, poco più che maggiorenni, sono stati arrestati per furto aggravato. Per gli altri sarebbero scattate le denunce. Sembra, che fossero anche in possesso di stupefacente.