ANCONA Una dimenticanza che ha messo in crisi la circolazione in centro. Il cartello che indica la chiusura (in uscita) della Galleria San Martino è rimasto posizionato in via Palestro ben oltre il periodo indicato nell’ordinanza comunale: sabato 16 e domenica 17 dicembre. Risultato: ingorghi e file all’altezza di via Marsala. Una svista, senza dubbio. Ma la circolazione per tutto lunedì e martedì mattina ha subito in quel tratto rallentamenti significativi. Tanto più in questi giorni in cui il centro viene preso quotidianamente d’assedio per la caccia al regalo di Natale. Insomma, un errore che può sembrare di poco conto per certi versi. Ma all’atto pratico ha generato non pochi disagi.

Lo scivolone

L’ordinanza comunale è stata emessa proprio per alleggerire il traffico evitando il caos in centro durante i giorni pre-festivi e festivi. In sostanza è consentito l’accesso in centro tramite la galleria San Martino, quindi per chi proviene dagli Archi. Mentre è interdetta la circolazione in uscita, proseguendo invece lungo via Palestro e ricongiungendosi su corso Stamira, così da scongiurare l’incrocio dei due flussi. Misura anti-caos che ha una sua valenza, non fosse però che poi si scivola banalmente su una buccia di banana con una gaffe che poteva essere evitata. Probabilmente è arrivata in Comune la segnalazione da parte di qualche utente, perché ieri nel primo pomeriggio una pattuglia della polizia locale è intervenuta, seppure tardivamente, per rimuovere il cartello.

Il piano viabilità

Nonostante la gaffe, il piano viabilità questa volta ha tenuto. A differenza del ponte dell’Immacolata, quando il centro è stato letteralmente assediato dalle auto mandando in tilt il traffico, lo scorso fine settimana non si sono registrate particolari criticità. Ancora non utilizzati a pieno i parcheggi scambiatori, ma la campagna di comunicazione approntata dal Comune, se non altro per l’utilizzo dei bus navetta, ha dato i suoi primi frutti. Gli eventi natalizi trainano le presenze e lo shopping. la risposta di pubblico è costante e sempre partecipata. Basterebbe un po’ più di collaborazione da parte degli utenti nell’accettare di lasciare l’auto fuori dal centro.

La sicurezza

Dal 23 al 26 dicembre torneranno in attività le tre linee di bus navetta (blu, verde e rossa) dalle 15 alle 22 con frequenza ogni 10 minuti. La Polizia locale presidierà i flussi di traffico con sei pattuglie in totale. Tre saranno attive dal primo pomeriggio e saranno dislocate nelle zone nevralgiche del parcheggio Stamira-via San Martino, di Piazza XXIV Maggio (per il traffico pedonale) e di via Vecchini.