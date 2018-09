Furto a Torrette: madre di famiglia derubata dell’auto davanti a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Uscire di mattina per andare al lavoro e non trovare più l’auto. Non certo il modo migliore per iniziare la giornata. Bruttissima sorpresa, e respiro stozzato in gola, sono toccati ieri mattina a una giovane madre di famiglia a Torrette. «Ho parcheggiato la Golf davanti casa, come sempre», racconta la donna che abita con la famiglia in via Metauro. «Quando sono uscita per andare al lavoro, non c’era più». Il furto è avvenuto nelle ore precedenti, di notte. «I vicini domenica sera sono tornati dopo le 20 e hanno visto che era parcheggiata». Subito è scattata la denuncia ai carabinieri, che hanno aperto la caccia ai ladri. I banditi potrebbero essersi involati verso la vicina superstrada: potrebbero aver fatto un colpo su commissione, o magari la Golf faceva particolarmente gola. Si vedrà se verrà ritrovata.