I sanitari scendono per assistere un paziente, ladro spietato ruba il tablet dall'ambulanza

ANCONA - Ladri senza cuore rubano un tablet in una ambulanza della Croce Gialla. Si erano fermati in via De Gasperi e una volta accostata l’ambulanza lungo il marciapiede non ha fatto altro che spegnere il motore e mettere il tablet di servizio all’interno di una sorta di cassetto presente nel cruscotto dell’ambulanza. Una volta esaurite queste formalità di rito, l’equipaggio della Croce Gialla sceso dall’ambulanza ha raggiunto l’abitazione del paziente per organizzare il trasferimento in ospedale. Gesti ripetuti migliaia di volte e fin qui nulla di eccezionale se non il fatto che quando l’equipaggio è ritornata in strada si è accorto che dal cassetto presente nel cruscotto era stato rubato il tablet di servizio.

