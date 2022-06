ANCONA - Rubano nel supermercato, aggrediscono un mendicante e prendono a sassate il personale. È successo ieri pomeriggio al Piano, dove le Volanti sono intervenute in un noto supermercato del quartiere, dove era stato segnalato un tentativo di furto da parte di due giovani di circa trent’anni. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato i due che stavano tentando la fuga, prendendo a sassate il personale del supermercato e aggrendendo un mendicante. Per questi motivi oltre che essere denunciati per furto aggravato, uno dei due soggetti, cittadino italiano, ma residente in una provincia lombarda, è stato colpito dal Foglio di via del Questore di Ancona, con l’ordine di lasciare il capoluogo dorico e non rientrare nel territorio per almeno due anni.

Ultimo aggiornamento: 14:26

