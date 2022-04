Sfonda la vetrata del bar alla stazione con un tombino: preso dalla Polfer prima che possa rubare

ANCONA - Sfonda la vetrata del bar alla stazione con un tombino: preso dalla Polfer prima che il furto con spaccata si concretizzi. Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria di Ancona ha tratto in arresto un cittadino 37enne italiano, pluripregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato. La loro attenzione era stata attirata tonfi secchi e metalicci provenienti dai vicini esercizi commerciali bar e ristorante sul primo marciapiede della stazione di Ancona. Giunti sul posto hanno notato un giovane che tentava di nascondersi e che, alla vista degli agenti, ha gettato a terra un grosso oggetto di metallo dirigendosi verso di loro con fare minaccioso. La vetrata della porta di uscita del ristorante era stata completamente frantumata dai colpi inferti con un copritombino in ghisa. Immobilizzata dagli operatori e accompagnata negli uffici di polizia, la persona è stata trovata in possesso di altri oggetti atti ad offendere e grimaldelli che sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nella città di Parma.

