«Correte, mi hanno rubato il Rolex». Ma l'orologio era al suo posto e la polizia trova un arsenale da ninja

ANCONA - «Correte, mi hanno rubato un Rolex da 15mila euro!». Ma all’arrivo della polizia, oltre al prezioso orologio, spunta fuori anche un arsenale di armi “bianche: alcuni pugnali, un machete, una katana e un gladio, con i quali in passato aveva minacciato un suo conoscente, lo stesso che accusava del presunto furto.

Risultato: la polizia ha provveduto a sequestrare in via cautelare tutte le armi ritrovate a casa del 35enne anconetano, anche perché in passato con quegli stessi strumenti avrebbe minacciato il suicidio.

Il blitz

Il blitz delle Volanti è avvenuto l’altra notte a Pietralacroce. Il 35enne ha contattato il 112 per segnalare il furto del suo Rolex da parte del rivale, di cui ha fornito i dati. Arrivati nell’abitazione, il richiedente ha confermato di essere stato derubato, ma durante il sopralluogo si è ravveduto perché l’orologio che temeva di aver perso per sempre è spuntato da un cassetto. Tutto finito? Macché. I poliziotti hanno voluto vederci chiaro. Hanno contattato anche il presunto ladro che ha riferito di essere stato più volte minacciato in passato dal 35enne per vecchie ruggini. Per quest’ultimo il procurato allarme si è rivelato un boomerang: gli agenti nella sua casa hanno trovato varie armi, tra cui un machete e vari pugnali che non erano mai state denunciate e che hanno provveduto a sequestrare, viste anche le condizioni psicologiche del proprietario.

Il furto

Un furto, invece, è stato consumato martedì in un appartamento di via del Golfo, a Posatora, in pieno giorno. La proprietaria era intenta a fare dei lavori nell’orto quando, al rientro, si è accorta che una porta-finestra era stata forzata. Subito ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Collemarino. Da un primo inventario i ladri avrebbero portato via dei contanti, un libretto postale e alcuni monili d’oro senza che la proprietaria potesse accorgersi di nulla.

