​Furto di rame ad Ancona: provvedimenti per due dei tre ragazzi coinvolti. Il terzo è incensurato

ANCONA- Si erano resi responsabili, nei giorni scorsi, di un tentativo di furto di 50 chili di rame nel palazzo dell'ex Telecom di via Miglioli. Dopo essere stati fermati dalla polizia, i tre ragazzi coinvolti, hanno ricevuto i provvedimenti da parte della Questura di Ancona. Provvedimenti che hanno interessato solo due dei protagonisti visto che il terzo risultava incensurato.

LEGGI ANCHE: Ancona, tentavano di rubare 50 chili di rame: fermati e denunciati tre giovanissimi tra i 19 e 22 anni

Un avviso e un foglio di via

Un giovane, appena maggiorenne, ha ricevuto l'avvertimento ufficiale che in caso di nuovi episodi si può trasformare in sorveglianza speciale. L'altro ragazzo, residente in provincia Bologna, ha ricevuto il foglio di via da Ancona per la durata di un anno.