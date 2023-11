ANCONA - Stesso posto, stessa ora. «Ed è la stessa persona», giura Massimo Sturani. Il ladro seriale è tornato a colpire al Maxi Bar. A distanza di due settimane si è ripresentato di notte, attorno alle 2, nel locale di via Maggini. Ha adottato la solita tecnica: si è arrampicato sul tetto, poi è sceso nel cortile sul retro, ha segato una sbarra dell’inferriata, ha rotto la finestra ed è entrato. Ma stavolta il colpo è andato a vuoto: ha staccato i cavi dell’elettricità e l’allarme, che però per alcuni secondi è risuonato. Così, si è visto costretto a darsi alla fuga, a mani vuote.

Le immagini

Il ladro è stato ripreso dalle telecamere e le immagini sono state consegnate alla polizia, intervenuta per il sopralluogo di furto. Era incappucciato, indossava un paio di guanti, ma Sturani, il titolare del bar preso di mira, non ha dubbi: «So chi è, non ho bisogno delle impronte digitali, l’ho riconosciuto dalla postura - dice -. È una persona che ho aiutato in mille modi e adesso ha deciso di farmi questo. L’altro giorno era venuto a prendere un caffè, non aveva i soldi per pagarlo, gliel’ho offerto io. So che ha tanti problemi economici. L’altra volta mi aveva rubato 160 euro dalla cassa e 500-600 euro dalle slot machine, che ha danneggiato. Ma stavolta gli è andata male. Io so chi è. Certo, manca una prova scientifica perché aveva il volto travisato, ma dalla postura l’ho riconosciuto. La polizia non potrà far nulla, ma ci penserò io, a modo mio, a fargli capire che ha sbagliato, non appena avrò modo di incrociarlo».

La sicurezza

Dopo il blitz avvenuto il 1° novembre, si erano mossi persino il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore Giovanni Zinni che avevano raccolto l’invito di Sturani ad andarlo a trovare. «Vi faccio capire io cos’è il Piano», aveva detto nel suo appello social. L’incontro si era svolto positivamente. In quell’occasione, il sindaco aveva promesso più sicurezza per il quartiere, con pattugliamenti notturni e l’introduzione di squadre anti-degrado. Provvedimenti certamente utili, ma che non possono cambiare la storia del Piano in un batter d’occhio. «Apprezzo quello che stanno organizzando per il quartiere, ma adesso aspetto che quanto promesso venga mantenuto - dice Sturani -. Le forze dell’ordine possono arrivare fino a un certo punto. C’è bisogno di più accortezza e solidarietà tra i cittadini: possibile che nessuno qui si sia accorto che uno alle due di notte con una sega tagliava la grata del mio bar?».