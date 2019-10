Ancona: i ladri suonano al citofono, la colf non sente e loro rubano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha sentito suonare a lungo il citofono. Non ha aperto il portone perché pensava fossero gli addetti del volantinaggio o qualcuno della pubblicità. Invece erano i, che si attaccano al campanello e, se non ricevono risposta, significa che in casa non c’è nessuno. Così hanno fatto: sono saliti fino al quinto piano, passando per le scale della palazzina in via San Marcellino, e hanno smontato la serratura, svitandola con un cacciavite e forzandola. Varcato l’uscio si sono resi conto che, in realtà, nell’appartamento qualcuno c’era: la collaboratrice domestica che stava facendo le pulizie e, distratta dal volume della tv accesa, non ha sentito i rumori. Ma i malviventi si sono intrufolati in camera da letto e hanno fatto in tempo ad afferrare la borsa della donna. Se ne sono disfatti durante la fuga, dopo aver prelevato dal portafoglio il denaro trovato, una trentina di euro in tutto, rinunciando alla carta di credito.