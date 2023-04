ANCONA - Da presunto truffatore a vittima di una mega frode internazionale. È la storia di un 30enne anconetano, sprofondato nell’ultimo anno in un incubo che sembra essere senza fine. Un incubo iniziato con lo scippo dei suoi dati sensibili e l’apertura, a sua insaputa, di conti correnti in almeno 5 differenti banche.

Gli avvisi

L’uomo, incensurato, ha finora ricevuto 5 avvisi di garanzia dalla procure di Ancona (2 fascicoli), Milano, Genova e Potenza. Contestano tutte due reati: truffa e accesso abusivo al sistema informatico. Accuse che nascono dall’ipotesi che il 30enne abbia intercettato decine di transazioni bancarie che coinvolgevano più società (operanti in vari settori, dall’energia alla manutenzione delle macchine di precisione) per far veicolare i soldi nei suoi conti correnti.

Tutto nasce nel marzo del 2022, quando al 30enne arriva dalla procura di Milano la notifica del sequestro preventivo di un conto aperto a suo nome. Disconoscendo la paternità di quella posizione bancaria, l’anconetano si è insospettito e si è rivolto all’avvocato Michele Zuccaro. Sono partite così le indagini difensive e una denuncia per sostituzione di persona. Man mano che venivano esperiti gli accertamenti, sono piovuti altri avvisi di garanzia da ulteriori procure d’Italia. Tutti accomunati dalla stessa accusa: truffa, attraverso l’intercettazione dei bonifici bancari.

Il rebus

Cosa è venuto fuori nel corso delle indagini? Che a nome del 30enne erano stati aperti conti online in almeno 5 banche. E che quei conti sono stati utilizzati da chi c’è dietro alla mega frode per depositare le somme sottratte con l’attacco informatico ai danni delle ditte coinvolte. Inoltre, è emerso che i bonifici, una volta intercettati, sarebbero stati veicolati verso conti dell’Irlanda e dell’Estonia. Le ditte beffate hanno sporto denuncia quando si sono rese conto che le transazioni non erano andate a buon fine, raggiungendo il destinatario in rubrica. Si tratta di somme che potevano andare da un minimo di poche centinaia di euro a un massimo di 30mila euro. Hanno riguardato società operanti in svariati settori: dalla fornitura di energia elettrica, alla manutenzione dei macchinari di precisione, passando per la vendita di accessori di veicoli industriali.

Il bluff

Una domanda viene spontanea. Ma come hanno fatto i truffatori (quelli veri) ad avere i dati personali del 30enne? Con il phishing. All’anconetano era arrivata una mail da una presunta agenzia del lavoro: per poter partecipare alla selezione di una figura da magazziniere avrebbe dovuto inviare, oltre al cv, la patente, la carta d’identità, la tessera sanitaria e una foto di lui in cui mostrava un documento. Da lì, sono riusciti ad aprire i conti. Pochi giorni fa, è arrivato da Potenza l’avviso della conclusione delle indagini preliminari. La speranza è che, lette le varie memorie difensive, le procure archivino la posizione dell’anconetano. È l’unico modo per uscire dall’incubo.