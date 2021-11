Ripulisce l'appartamento della donna con cui aveva fatto amicizia: arrestato il ladro

ANCONA - Ripulisce l'appartamento d una donna con cui aveva fatto amicizia: ladro arrestato dalla Polizia, deve scontare un anno e mezzo e di carcere.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione del Tribunale di Ancona, emesso nei confronti di un anconetano di 50 anni, che dovrà scontare la pena di 1 anno e 6 mesi per un furto aggravato commesso in un appartamento di Ancona. All’epoca dei fatti, l’odierno condannato, dopo aver conosciuto una donna di Ancona, si era proposto per svolgerle alcuni lavori di ristrutturazione all’interno del suo appartamento di Ancona. Durante i lavori, tra i due nasceva un’amicizia, che ben presto veniva tradita dall’uomo il quale, approfittando di alcuni giorni di assenza della proprietaria di casa, si introduceva nell’appartamento mediante effrazione di una finestra. Una volta all’interno, l’uomo faceva razzia di monili in oro e argento asportando nel contempo anche apparecchiatura high-tech.

