Armeggia vicino alle auto in sosta al Piano e aggredisce i carabinieri: tunisino arrestato

ANCONA - Lo hanno visto armeggiare vicino alle auto in sosta in corso Carlo Alberto, al Piano, ma quando si sono avvincnati prima ha tentato la fuga e poi li ha aggrediti: i Carabinieri della Compagnia di Ancona, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto un 39enne di origini tunisine, ritenuto responsabile dei reati di furto tentato e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati intorno alle ore 21, quando una pattuglia della Stazione di Collemarino, nel percorrere Corso Carlo Alberto, ha notato un uomo armeggiare con fare sospetto su alcune autovetture che erano state lasciate in sosta dai proprietari.

I militari hanno dunque proceduto ad avvicinarsi per controllarlo ma, alla loro vista, l’uomo si è dato alla fuga a piedi: è stato così inseguito e raggiunto dopo poche centinaia di metri, venendo infine bloccato non senza difficoltà.

Il 39enne, peraltro già conosciuto per plurimi precedenti di polizia, ha tentato in ogni modo di sfuggire agli operanti, innescando una piccola colluttazione in cui un Carabiniere è rimasto ferito ad un ginocchio: il militare è stato costretto a ricorrere alle cure di personale sanitario dell’Ospedale Torrette di Ancona, ove è stato riscontrato affetto da contusioni varie, giudicate guaribili nel giro di alcuni giorni.

Si tratta del terzo arresto operato dagli uomini dell’Arma in meno di ventiquattro ore per reati di natura predatoria: soltanto nella precedente nottata infatti, quella tra il 27 e il 28 luglio, a finire in manette erano stati due giovanissimi, poco più che maggiorenni, che all’interno di uno stabilimento balneare del quartiere Collemarino avevano commesso una rapina in danno di una 25enne del posto.