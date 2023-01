Furto nell'auto dell'assessore, la ladra non si presenta in caserma: agli arresti domiciliari

ANCONA - Era stata presa arrestata per aver rubato nell'auto dell'assessore Foresi, ma se l'era cavata con la misura dell' "obbligo di presentazione". A cui, però, non si è adeguata: non si è mai presentata in caserma ed ora è stata rinchiusa agli arresti domiciliari.

Il furto era avvenuto il 24 novembre scorso al Piano, quando Foresi, convocato dai vigili del fuoco, stava partecipando ad una verifica anti sismica in un immobile. La donna erata stata arrestata in flagranza con addosso la refrutiva, ora è stata colpita dall'aggravamento della misura cautelare.