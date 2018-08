Nuovi furti dopo il carcere Il topo d'auto viene arrestato per riciclaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aveva appena scontato una pena per una serie di furti su auto in sosta, quando è tornato a rubare: arrestato di nuovo A.D.G., 28 anni, anconetano. Ma questa volta per riciclaggio. I carabinieri di Brecce Bianche avevano avviato le indagini il 3 giugno, dopo una denuncia per un furto in un'auto parcheggiata nell'area del campo di baseball di via Sacripanti, a Monte Dago. In quel caso i ladri – dopo aver prelevato dall’interno del portafogli della vittima la carta di credito, lasciando poi tutto in ordine – avevano effettuato diversi prelievi al bancomat dell'ufficio potale del Piano ed alcune ricariche su una Postepay intestata ad una persona estranea ai fatti. Il 28enne è stato accusato di riciclaggio per aver ripulito del denaro illecitamente ricavato dal furto. Fondamentali per le indagini i dispositivi tecnici installati sulle auto del soggetto che permettevano di smascherare il “vecchio topo d'auto”, finito nuovamente in carcere.