Furti, scazzottate e schiamazzi: coprifuoco per il locale fracassone

ANCONA - Cambia il titolare, ma non la sostanza. Scazzottate, furti e schiamazzi notturni di ubriachi continuano a rovinare il sonno a decine di famiglie. All’ennesima segnalazione è scattato il pugno di ferro del sindaco Valeria Mancinelli che ha emesso un’ordinanza-bis a carico del minimarket gestito da nigeriani in via De Gasperi, al civico 20. Marito e moglie si sono scambiati la titolarità del locale, pensando forse di poter dribblare così la precedente disposizione restrittiva. Ma il giochino non ha funzionato.Sull’esercizio commerciale è calata la mannaia del Comune che ha imposto il coprifuoco notturno, con chiusura alle 20 e possibilità di alzare le serrande soltanto alle 8 del mattino seguente, per tutta la settimana, con effetto immediato e con l’obbligo di sgomberare l’area e allontanare i clienti alla chiusura.