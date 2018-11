Furti nei negozi: giovane papà incastrato da spycam e tracce di sangue

di Stefano Rispoli

ANCONA - L’hanno incastrato le spycam e le tracce di sangue lasciate nei negozi saccheggiati. La polizia è riuscita a identificare il Lupin del centro storico. E’ un giovane papà siciliano, 35 anni, residente in città, con problemi di droga. Per ora è stato solo denunciato, ma le indagini proseguono: gli vengono contestati tre furti, di cui due riusciti (uno a ottobre al ristorante Do’ Vizi di via XXIX Settembre dove ha rubato 3mila euro e quello di sabato notte in un market cinese di via Calatafimi) e uno tentato nella notte fra domenica e lunedì al negozio di abbigliamento della Champion in corso Mazzini.