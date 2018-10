Furti in casa di anziani e persone sole Arrestata la banda, 5 rom tra cui 4 donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Arrestate cinque persone dai carabinieri del norm di Osimo. I cinque avrebbero costituito una banda specializzata in furti nelle abitazione, soprattutto a danno di persone anziane e sole. Si tratta di quattro donne un uomo, italiani di etnia sinti che abitano ad Alba Adriatica, Colonnella e Martinsicuro in provincia di Teramo. Sono accusati di furto aggravato in concorso commesso in modo fraudolento ai danni di anziani. Di solito l'uomo e una donna si presentavano in casa chiedendo informazioni su appartamenti, altre due si intrufolavano in casa facendo razzia di oro e denaro contante, la quarta faceva da palo in macchina. Sono stati bloccati proprio in auto dopo un colpo ad Ancona e trovati in possesso di oggetti d'oro e 4.000 euro in contanti. A bordo anche cappelli, guanti, dieci paia di occhiali, varie parrucche, attrezzi da scasso, torce e altri monili.