Furti di oggetti sacri in dieci chiese: arrestati due finti turisti-pellegrini

ANCONA - Le telecamere della videosorveglianza inquadrano due fedeli che pregano, assorti in devozione davanti a un altare. Scattano anche foto, osservano ammirati quadri e arredi sacri. Poi, quando la chiesa si svuota, i due svelano le reali intenzioni. Salgono sul presbiterio e arraffano qualsiasi cosa luccichi, pissidi, corone e calici, e poi scappano. Le scorribande dei finti fedeli, una coppia di siciliani con precedenti per furti assortiti, sono state interrotte dai carabinieri del nucleo Tutela del patrimonio culturale, che li hanno arrestati di recente, ricostruendo le tappe del loro pellegrinaggio tra cattedrali, collegiate e altri edifici religiosi tra Marche ed Emilia Romagna. Finora i detective dell’Arma specializzati nel recupero dell’arte rubata, al comando del maggiore Carmelo Grasso, hanno ricostruito una decina di furti - tutti commessi la scorsa primavera da Senigallia a Castelfidardo, da Pesaro a Rimini fino a Piacenza - ma la coppia di siciliani avrebbe visitato anche altre chiese anche ad Ancona, come San Francesco alle Scale, dove però non sono stati segnalati furti.