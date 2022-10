ANCONA - Il terzo colpo inferto alla banda specializzata in furti di camion potrebbe essere quello definitivo. Stavolta, infatti, è finito in carcere quello che per gli investigatori della Squadra Mobile era il boss, giovane ma con un curriculum delinquenziale non indifferente: ha 27 anni il foggiano (C.S.) considerato il vertice dell’organizzazione che avrebbe rubato decine di veicoli commerciali ad Ancona e lungo tutta la dorsale fino alla Lombardia, per poi smontarli in un’officina di Cerignola e rivenderli a pezzi all’estero o sul web.

Un giro d’affari da milioni di euro, secondo la polizia che, dopo i 5 arresti eseguiti tra aprile e luglio 2022, nei giorni scorsi ha ammanettato altri tre componenti della gang. Oltre al boss, è finito in carcere anche un suo sodale, un 56enne (T.A.) di Palo del Colle (Bari). Ai domiciliari, il terzo complice, un 32enne anche lui barese (D.R.). Per tutti, l’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato e continuato di veicoli commerciali, ricettazione e riciclaggio. Dunque, sono in tutto 8 le misure cautelari emesse dal gip di Foggi nell’ambito della complessa indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile dorica, in collaborazione con i colleghi pugliesi, secondo cui il 27enne foggiano era colui che non solo coordinava le varie batterie di ladri, ma gestiva anche lo sfasciacarrozze di Cerignola dove i costosissimi veicoli rubati, per lo più nuovi di zecca o con ridotto chilometraggio, venivano ricoverati per essere sezionati e rivenduti a pezzi.

Le indagini

Tre dei banditi erano già stati presi in flagrante nel maggio 2018 ad Ancona, sorpresi a bordo di una motrice con cui avevano appena rubato dal parcheggio del Mandracchio un rimorchio diretto in Grecia. L’indagine era partita da una serie di blitz compiuti sin dall’ottobre 2017 sempre nell’area portuale. Grazie agli appostamenti e alle riprese delle telecamere, i detective della Squadra Mobile, guidati dal vice questore Carlo Pinto, erano riusciti ad arrestare i primi tre componenti della banda di trasfertisti del crimine che non si limitavano a rubare i mezzi commerciali, ma si appropriavano anche dei carichi trasportati, come capi d’abbigliamento, elettrodomestici, rotoli di alluminio, tonnellate di generi alimentari. Durante il periodo monitorato gli investigatori hanno accertato oltre 25 furti di automezzi, di cui 11 sono stati recuperati e riconsegnati ai proprietari. Oltre agli 8 arresti, sono fioccate altre 6 denunce a piede libero. Dal momento che il più grave dei reati contestati, il riciclaggio, è stato perpetrato in Puglia, il fascicolo da Ancona è passato alla procura di Foggia, che ha emesso gli ultimi 3 provvedimenti cautelari.