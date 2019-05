Scoppia un furioso litigio tra vicini ​di casa: una donna si sente male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Primo maggio all’insegna dei litigi in un condominio dalle parti del Piano. Per cause non meglio precisate ma non si escludono vecchie ruggini alcuni condomini hanno iniziato a discutere in maniera piuttosto accesa. Con il trascorrere dei minuti i toni sono saliti in maniera esponenziale al punto tale che una donna di circa 80 anni è stata colta da un improvviso malore. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. Alla vista dei militari la situazione è tornata alla normalità ma è stato necessario l’intervento dell’automedica del 118 e di un mezzo della Croce Gialla di Ancona. L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Geriatrico.