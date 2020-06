Furibonda lite tra due donne dopo gli abusi etilici, coinvolta anche una terza persona: poi anche le botte, una 37enne portata in ospedale

ANCONA - Una storia che si ripete. E che continua a preoccupare. Nella tarda serata di ieri nuova lite tra due donne che sono anche parenti tra loro in cui è stata coinvolta anche una terza persona. La lite prima e le botte poi in zona Pietralacroce in due fasi, prima in casa e poi anche nel parcheggio con l'immediato intervento di due pattuglie dei carabinieri, sul posto anche l'automedica e la Croce Gialla con una donna di 37 anni portata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. Anche stavolta a determinare il caos un triplice abuso alcolico con tante persone come già successo altre volte affacciate alle fineste e anche preoccupate ad assistere alla scena.

