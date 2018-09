Furgone perde gasolio Donna cade con lo scooter sulla discesa: in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cade lo scooter, paura per le persone che hanno assistito all'incidente. La Croce Gialla intorno alle 16 è intervenuta in piazza Cavour sulla discesa che proviene da largo Cappelli. A provocare la caduta il gasolio che era sulla strada che era stato perso da un furgone con il conducente che si era dimenticato di mettere il tappo. Sul posto i vigili urbani con la quarantenne portata all'ospedale per accertamenti.