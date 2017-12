Il cane Walle fiuta hashish e marijuana: sorpresi con il “fumo” in piazza d’Armi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per scambiarsi un po’ di “fumo” avevano scelto il luogo e il momento sbagliati. Maneggiare hashish e marijuana in piazza d’Armi, nel vivo del periodo natalizio, con i controlli rafforzati dal questore Oreste Capocasa, è costato una denuncia a due uomini, uno di 30 e l’altro di 60 anni, sorpresi da un cane antidroga della polizia. Walle, un bellissimo esmplare di labrador delle unità cinofile, aveva cominciato a raspare accanto a quei due tipi fermi a parlottare, chiaramente innervositi dall’arrivo della polizia.Il cane ha attirato l’attenzione del suo conduttore, il poliziotto Daniele, e così i due amici sono stati identificati e sottoposti a un controllo. Sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) e hanno provato a giustificarsi dicendo che volevano solo volevano «sballarsi un po’» prima delle feste. Come promesso dal questore di Ancona Oreste Capocasa sono già iniziati da alcuni giorni i controlli straordinari in previsione del periodo natalizio, che come tradizione aumenta il movimento di persone e lascia le abitazioni sguarnite per la corsa allo shopping.