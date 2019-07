Fuma a torso nudo sul bus e insulta l'autista: rimedia multa e denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fuma a troso nudo sul bus e insulta l'autista che lo riprende. E, quando arrivano i poliziotti, se la prende anche con loro, finendo per rimediare una multa e una denuncia.L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando un'autista di un bus pubblico in attività nei pressi del centro commerciale Conero, ha chiesto l'aiuto della Polizia. Un uomo, senza maglia, fumava a bordo del mezzo e rispondeva in malo modo al conducente che lo riprendeva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno avuto la loro razione di male parole, tanto che hanno portato l'uomo, un 54enne anconetano già noto alle forze dell'ordine, in Questura. Dove è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Sarà anche multato per aver fumato a bordo.