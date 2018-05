Fuma uno spinello in casa e si sente male: un 17enne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fuma uno spinello in casa e si sente male. Inesperienza e desiderio di trasgressione potevano costare caro a uno studente di 17 anni che ha accusato un malore, l’altra notte, dopo aver fumato dell’erba nella sua camera da letto. A un certo punto si è sentito poco bene: aveva il battito accelerato, faticava a respirare ed era anche piuttosto agitato. Per questo, preoccupato dagli effetti indesiderati del “fumo”, ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. La centrale operativa di Ancona Soccorso ha inviato sul posto l’automedica di Torrette insieme a un’ambulanza della Croce Gialla. Alla fine il giovane si è tranquillizzato e, una volta accompagnato a Torrette, ha ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.