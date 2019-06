Fuma marijuana in casa con due ragazze: spacciatore arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sorpreso mentre fuma marijuana in casa con due ragazze, sue clienti: arrestato uno spacciatore senegalese 20enne. Il blitz dei poliziotti della squadra mobile è scattato in un appartamento nella zona di Collemarino: i poliziotti hanno trovato il terzetto seduto ad un tavolo a consumare marijuana. In un armadio sono poi stati trovati altri 15 grammi della stessa sostanza, mentre una delle due ragazze ne aveva una dose, appena acquistata, nascosta negli slip. Il 20enne è stato arrestato, le due ragazze segnalate come consumatrici.