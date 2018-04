Fugge con il figlio di tre anni Finisce a giudizio per sottrazione di minore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Doveva stare via con il bimbo avuto dall’ex marito per qualche giorno, aveva fatto le valigie ed era partita per la Germania, stando via dall’Italia assieme al piccolo per circa quattro mesi. Era dovuta tornare dopo il rimpatrio immediato disposto dalla giustizia tedesca e la denuncia dell’ex coniuge, un chiaravallese di 38 anni. Se la donna, una romena di 30 anni residente ad Ancona, fosse rimasta in Germania con il bimbo, tre anni all’epoca dei fatti, sarebbe stata arrestata.Alle manette è scampata, ma ora deve affrontare un processo davanti al giudice Pietro Renna per sottrazione internazionale di minore. Il procedimento è entrato nel vivo ieri mattina, quando è salito sul banco dei testimoni il padre del ragazzino che non si è costituito parte civile. «Mi è stato portato via mio figlio per quattro mesi», ha detto l’uomo con le lacrime agli occhi. «Pensavo di non rivederlo mai più».Il terrore di non stringere più tra le braccia il suo piccolo era scomparso nell’agosto 2016, quando la sua ex moglie era rientrata ad Ancona dopo un mese passato a Torino e tre nel nord della Germania, dai suoi parenti. I due coniugi si erano separati a fine febbraio 2016 e il Tribunale aveva decretato l’affidamento congiunto del bimbo. Il 17 marzo, lei – approfittando dei giorni di visita stabiliti dal giudice – aveva preso il figlio per lasciare l’Italia. Una volta in terra tedesca, aveva avvisato il suo avvocato che sarebbe rimasta lì. A quel punto, si era mobilitato l’ex marito che aveva sporto denuncia. In causa aveva anche chiamato una onlus di Milano che opera in Germania per poter mediare la situazione tra i due Stati.Alla fine, il tribunale tedesco – su disposizione di quello italiano – aveva stabilito il rimpatrio immediato per la romena, pena l’arresto. La donna aveva dovuto eseguire la prescrizione, ma non aveva fatto subito ritorno ad Ancona. Per un mese aveva soggiornato a Torino, a casa della madre. Ad agosto, aveva rimesso piede nel capoluogo dorico, mettendo fine alle pene del 38enne. A causa del procedimento penale in corso, alla romena è stata sospesa la potestà genitoriale. Lei – difesa dall’avvocato Alessio Giovanelli – potrà fornire la sua versione dei fatti all’udienza del 15 giugno.