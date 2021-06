Fugge da casa a 12 anni, con un paio di infradito ai piedi. I genitori la vedono ma lei sparisce nei boschi. Ricerche sul Conero

ANCONA - Si è allontanata da sola, con un paio di infradito ai piedi, si è dileguata nei boschi della frazione di Massignano e ha fatto perdere le proprie tracce una ragazzina di 12 anni che la polizia e i vigili del fuoco stanno cercando da ieri sera.

La dodicenne è stata vista scappare di corsa dai genitori che non hanno potuto fermarla: non vedendola rientrare, hanno dato l’allarme e questa mattina ne hanno denunciato la scomparsa. Le ricerche, durate tutta la notte e al momento senza esito, sono in corso in tutta l’area del Conero e lungo la provinciale, ma anche dalle parti del Passetto. Si teme che la ragazzina possa essersi ferita o persa nei boschi. Al momento peró si seguono diverse piste: non è escluso infatti che possa aver trovato riparo a casa di un’amica.

Ultimo aggiornamento: 11:43

