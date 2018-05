Con la pistola minaccia alcuni clienti ma la sua fuga finisce con l'arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Notte movimentata. Verso le 3 le Volanti si fiondavano in via Marconi nei pressi di un locale pubblico, in quanto tramite telefonata al 113 era stata segnalata una persona armata di pistola che aveva minacciato alcuni clienti dell’esercizio commerciale per poi allontanarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata, in direzione della stazione ferroviaria.Il personale delle Volanti si dirigeva verso la zona e si metteva alle ricerche della vettura indicata percorrendo la via Marconi, oltrepassando piazza Rosselli e dirigendosi lungo la via Flaminia, rimanendo sempre in contatto radio con la Centrale Operativa, cercando di circoscrivere la zona per chiudere le vie di fuga al ricercato. Nel contempo la vittima continuava con il suo racconto, riferendo che l’uomo di etnia straniera si appoggiava al bancone e chiedeva di consumare delle birre.Al momento di pagare l’uomo estraeva una pistola puntandola al titolare del locale e chiedeva i soldi. A questo punto intervenivano due avventori del locale che cercavano di allontanare l’uomo armato che si divincolava e iniziava a puntare l’arma anche in direzione degli altri clienti, e si dava alla fuga su una macchina di grossa cilindrata.Le Volanti riuscivano a rintracciare e a fermare l’auto condotta dallo straniero che si chiudeva all’interno e solo grazie alla professionalità degli agenti si riusciva ad aprire l’auto per far scendere il soggetto che anche in questa occasione tentava di colpire gli operatori con calci e pugni.L’uomo, un tunisino di 51 anni con precedenti di Polizia veniva così condotto in Questura e sottoposto ai rilievi di rito. All’interno dell’auto veniva rinvenuta la pistola a gas di colore nero sprovvista di tappo rosso e addosso al rapinatore agganciato alla cintura dei pantaloni, un moschettone “tirapugni” di colore verde con inseriti due coltellini a serramanico avente lunghezza della lama di circa 6 cm, oggetti questi che venivano sequestrati.L'uomo si presentava in evidente stato di alterazione psico-fisica probabilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e sottoposto a test alcolemico che dava esito positivo con un tasso pari a 2,0 g/l. Accertati i fatti, si procedeva quindi all’arresto per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e denunciato in stato di libertà perchè alla guida dell'auto con tasso alcolemico pari a 2,00 g/l.