Fugge dall'ospedale e con un bus va alla Mensa del Povero, carabinieri e Croce Gialla lo riportano a Torrette

ANCONA - Ad un certo punto non lo hanno più trovato in ospedale dove era ricoverato ma non per questioni legate al Coronavirus. Intorno a mezzogiorno momenti di trambusto a Torrette con un cittadino tunisino di 53 anni che si è allontanato con un autobus per recarsi alla Mensa del Povero da padre Guido dove è stato subito riconosciuto mentre nel reparto erano già cominciate le operazioni di ricerca. I carabinieri e un'ambulanza della Croce Gialla si sono subito dirette verso la Mensa del Povero con l'uomo che è stato quindi riportato all'ospedale di Torrette.

