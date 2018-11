In fuga con la fidanzatina Preso il clandestino ribelle sarà allontanato dall'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Dieci volte Anastasia, chiamiamola così, era scappata di casa, per seguire Tarek e il sogno di un amore che a 17 anni doveva sembrarle già eterno e irresistibile. Per mesi i genitori l’avevano cercata, per convincerla a non mollare la scuola, a tornare da loro e lasciare quel giovane dal profilo da bad boy, ma il suo telefonino squillava a vuoto. E l’unica volta che qualcuno aveva risposto, alla mamma della ragazza s’era gelato il sangue. «Tua figlia è morta, devi smettere di cercarla e poi mi fa schifo parlare con te, non c’è un uomo con te? Da noi non esiste la donna che parla». Era la voce di Tarek Abbassi, tunisino di 21 anni, e rispondeva al cellulare dal suo nascondiglio di Chiaravalle, dove s’era rifugiato dopo l’ultima fuga con la sua fidanzata adolescente, il 24 ottobre, quando lei era scappata per l’ennesima volta dalla sua casa di Vicenza.