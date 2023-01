​La frutta secca sempre più amata dagli italiani: l'anconetano Marco Pennazzi spiega il perchè a "1 Mattina"

ANCONA- Tre chili pro capite all'anno consumati. Esportazioni per 682 milioni di euro e un gradimento da parte degli italiani che cresce mese dopo mese. Di cosa stiamo parlando? Della frutta secca, un ingrediente sempre più presente nelle diete e nelle alimentazioni di giovani e adulti. Oggi (12 gennaio), nel corso della trasmissione "1 Mattina" in onda su Rai Uno, l'imprenditore anconetano Marco Pennazzi titolare dell'azienda Gemme di Bontà ha raccontato la sua esperienza a Maria Elena Fabi:

La garanzia di qualità

«Lavoriamo con tanti tipi. Dalle mandorle, all'uva, la granella di pistacchi, arachidi sui quali interveniamo in un modo particolare e salutare cioè aggiungendo olio a crudo senza friggere. Questi prodotti sono molto apprezzati tanto che chi ama la cucina li utilizza anche come preparati per dolci e biscotti». Un procedimento standard che è sinonimo di garanzia: «Prima il forno poi, una volta avvenuta la tostatura e il successivo raffreddamento assaggiamo il prodotto. Quando supera il test qualità va al confezionamento. Come vogliamo essere sicuri della qualità? Facciamo analisi a campione e sfruttiamo macchinari all'avanguardia che ci garantiscono anche una certa velocità di confezionamento».