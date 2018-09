Frontale all'uscita della galleria: due trentenni portati in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di grande paura. Qiusto pomeriggio intorno alle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 16 per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, all’uscita della galleria Montagnolo lato Torrette, due vetture si sono scontrate frontalmente. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco le persone ferite nello scontro erano già state trasportate al pronto soccorso di Torrette dal personale del 118, una in codice rosso e l'altra - entrambi trentenni - in codice giallo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente di cui uno era alimentato a gas metano.