Frontale sulla Cameranense ​tra due auto: quattro feriti Grave un ragazzo di 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Schianto fra due Lancia sulla Cameranense. Poco prima dello stadio del Conero, l’auto che proveniva in discesa (con 2 ragazzi e 1 ragazza a bordo) ha sbandato, è andata in testacoda ed è finita addosso all’altra Lancia con a bordo una coppia di 60enni e un’anziana. L’auto dei giovani è finita in un campo. Illeso il conducente, grave l’amico 19enne, ferita la ragazza. Nell’altra auto, ferita la donna (non grave), anche l’anziana a Torrette per accertamenti. Vari mezzi del 118, Croce Gialla di Ancona e Croce Gialla di Camerano sul posto con i vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri.