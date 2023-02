ANCONA - La Frittelli Maritime spegne 120 candeline. Per l’occasione il gruppo marittimo ha organizzato un evento in grande stile, in programma domani al Teatro delle Muse a partire dalle 17, dal titolo “Il futuro del mare è green”. Tra le iniziative, infatti, sarà presentato il rivoluzionario progetto Eagle, in ambito green, che cambierà il volto dello scalo dorico. I dettagli, ancora top secret, verranno svelati nell’arco dell’appuntamento già sold out da circa una decina di giorni. L’evento sarà condotto dalla giornalista Mediaset, Veronica Gentili.

A fare gli onori di casa la sindaca Valeria Mancinelli per il saluto istituzionale. A seguire l’intervento del presidente Alberto Rossi che ripercorrerà la storia del gruppo fondato nel 1903 dalla Frittelli Spa e successivamente implementato attraverso la fusione con la Miritime Agency Spa. Dopo il lancio del video che illustrerà nel dettaglio la grande innovazione che coinvolgerà il porto del capoluogo, spazio a due talk tematici.

Il primo, più tecnico, vedrà la partecipazione di Massimo Deandreis, Direttore Generale Srm Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, Silvia Paparella membro dell’Accademia Pontificia e Ad RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale, il Rettore dell’Univpm Gian Luca Gregori, Rossana Cintoli direttrice Generale Arpa Marche e Giorgio De Rita segretario Generale Censis.

La moderazione sarà affidata al giornalista Nicola Saldutti, caporedattore Economia del Corriere della Sera. Il secondo talk, invece, a carattere politico ospiterà sul palco del teatro il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo, il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini, il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli e il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Onorevole Edoardo Rixi.