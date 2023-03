Fridays for Future, studenti in corteo e traffico in tilt ad Ancona

ANCONA - Gli studenti ed i ragazzi in generale scendono, di nuovo, in strada ad Ancona per richiamare l'attenzione sui temi ambientali. Centinaia di giovani stanno partecipando alla manifestazione "Fridays for future", lo sciopero per il clima. Ma il corteo si sta riverberando sul traffico cittadino: pattuglie della polizia locale hanno chiuso piazza Europa mentre i carabinieri presidiano via Martiri della Resistenza. Code e rallentamenti si stanno registrando nella zona della galleria del Risorgimento e verso l'innesto per l'Asse.