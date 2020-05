Le Frecce Tricolori anticipano l'esibizione. E c'è chi rimane spiazzato

ANCONA - Peccato il cielo nuvoloso e condizioni meteo non ottimali. C'era tanta attesa per il giorno delle Frecce Tricolori nei cieli delle Marche. La pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica sta infatti facendo il giro di Italia in occasione della Festa della Repubblica. La prima ad essere abbracciata simbolicamente dalla bandiera italiana doveva essere Loreto con un passaggio previsto intorno alle 10.35, poi la pattuglia acrobatica doveva essere diretta ad Ancona verso le 10,40 ma i programmi sono stati anticipati di almeno un'ora. Qualcuno è stato sorpreso tanti altri invece sono riusciti ad ammirare lo stesso lo spettacolo delle Frecce.

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA