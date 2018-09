Francobolli intrisi di lsd Finisce â€‹in carcere un uomo di 38 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Proponeva francobolli con l’immagine di Super Mario Bros intrisi di Lsd ma poteva anche soddisfare le richieste di hashish. Droga sistemata in una cartucciera che un 38enne palermitano cercava di vendere nella zona di piazza Rosselli. Ma l’attività è stata interrotta dai controlli eseguiti dalle Volanti della questura. L’uomo è stato arrestato per il possesso di un etto circa tra hashish ed ecstasy, sequestrati anche forbici e ritagli in cellophane trasparenti per il confezionamento della sostanza e la somma di 550 euro frutto dell’attività di spaccio. L’uomo aveva attirato l’attenzione dei poliziotti che l’hanno notato mentre avvicinava in maniera sospetta alcuni giovani ai quali sembrava chiedere qualcosa. L’arresto del palermitano ieri è stato convalidato dal giudice che rimesso il 38enne in libertà con la misura restrittiva del divieto di dimora ad Ancona.