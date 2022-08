Le rocce si staccano dal costone, paura al Trave: la frana ripresa da un'imbarcazione

ANCONA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi al Trave, dove delle rocce si sono staccate dal costone, finendo in mare. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, né risultano feriti.

Frana al Trave, paura ma nessun ferito

La frana è stata immortalata attorno alle 13,30 da quanti si trovavano sulle barche nel tratto di mare antistante il Trave, dove i cedimenti della falesia sono sempre più frequenti. Proprio per questo la balneazione, in tutto il tratto di costa a rischio, è vietata, anche se purtroppo molti amanti della tintarella con il brivido continuano a non rispettare la segnaletica, sottovalutando il pericolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con il gommone e la Capitaneria di porto per monitorare la situazione e prestare eventuali soccorsi, che per fortuna non sono stati necessari.