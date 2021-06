Un boato e la falesia frana, paura in spiaggia: erano in tre nel tratto vietato

ANCONA - Frana nella zona del Trave: un boato, poi una grande nuvola grigia e bianca piena di polvere. Questo lo scenario che si è presentato questa mattina poco dopo le 10,30 a chi era sulle tante imbarcazioni che stazionano al largo del Trave e che hanno potuto vedere in diretta lo smottamento sulla spiaggia. La frana si è verificata in una zona interdetta allo stazionamento delle persone, proprio a causa dei continui cedimenti. Eppure c’erano tre persone sul posto che sono riuscite a salvarsi correndo precipitosamente verso Mezzavalle. Una imprudenza, la loro, che poteva costare cara. Sul posto, allertato dalla Guardia Costiera, il gommone della Società Nazionale di Salvamento, di stanza a Portonovo, che proprio oggi è entrato in attività.

APPROFONDIMENTI MAIOLATI SPONTNI Ragazzini in bicicletta travolti da un'auto all'uscita da... LE PREVISIONI Brusco stop al caldo estivo, allerta meteo per l'arrivo di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA