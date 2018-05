Forum sulle nuove sostanze psicotrope: sono un flagello tra le fasce più giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Le nuove sostanze psicoattive al centro del convegno che si è svolto martedì scorso all’auditorium Montessori dell’Università Politecnica delle Marche. Nomi eccellenti al tavolo di confronto sull’epidemiologia, farmaco- tossicologia e legislazione di queste nuove sostanze molto in voga tra il mondo adolescenziale. Tra i relatori Roberta Pacifici, Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto di Sanità di Roma, Sabrina Molinaro, coordinatore Espad dell’Istituto di Fisiologia del Centro Nazionale delle Ricerche di Pisa, Rocco Signorile, della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, Francesco Busardò, professore aggregato di Medicina Legale dell’Università Sapienza di Roma, Simona Pichini, Direttore Unità di Farmacotossicologia del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità ed Enrico Marinelli, professore associato di medicina legale dell’Università Sapienza di Roma. Nel corso del convegno si è sottolineato come queste sostanze siano un problema a livello delle fasce più giovani. I dati Espad 2016 dicono infatti che il 12% degli studenti tra i 15 ed i 19 anni ha fatto uso di queste nuove sostanze psicoattive (il 32,4 % di cannabis). Il 2% degli studenti hanno inoltre dichiarato di ave assunto in più occasioni delle sostanze a loro sconosciute.