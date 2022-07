Football americano in lutto, morto Marco Olivieri: è stato la bandiera dei Dolphins

ANCONA - Ancona sportiva e non solo piange la scomparsa di Marco Olivieri, ex bandiera dei Dolphins nei primi anni di vita della squadra dorica di football americano e poi storico team manager del club, all’epoca dei quattro Italian Bowl giocati. Dopo un periodo fuori dalla società, negli ultimi anni era tornato a ricoprire diversi ruoli dirigenziali fino ad essere eletto delegato regionale Fidaf, curando i rapporti con il Coni e tutte le altre istituzioni sportive. Marco si è spento all’età di 62 anni.

Lottava da tempo contro una grave malattia

Da tempo lottava contro un male che non gli ha lasciato scampo, nonostante abbia lottato come un leone fino alla fine. Mai ha lasciato trasparire segni di debolezza o sofferenza. Mai una lamentela o un segnale di cedimento. Questo era il suo carattere, ma il suo mondo era quello dei Dolphins, società con la quale ha condiviso gioie e amarezze. D’altronde, Marco per i suoi “delfini” e per quella palla ovale avrebbe fatto qualsiasi cosa. Lascia due figli, Arianna ed Alessandro. Nella vita di tutti i giorni, prima di andare in pensione, è stato direttore commerciale di una nota ditta di cibo per animali. Una carriera iniziata da rappresentante. Amava girare in moto e apprezzava tutte le bellezze della vita.

Il dolore degli amici

«Lo avevo visto l’ultima volta lunedì sera» racconta Leonardo Lombardi, presidente dei Dolphins, con la voce rotta dal pianto. «Perdo un vero amico, un compagno di mille avventure - dice -. Era una persona forte. Fino alla fine ha pensato ai figli. Se ne è andato in assoluto silenzio. Come era nel suo stile». Tutta la società dei Gls Dolphins Ancona si è stretta attorno ai figli di Marco Olivieri e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il suo impegno ed il suo amore per i Dolphins non saranno mai dimenticati ma anzi saranno presi ad esempio e trasmessi alle generazioni future. D’altro canto Marco viveva per questi colori. I funerali con rito civile si terranno domani nella camera mortuaria di Torrette alle ore 10.